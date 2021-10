'Girl with Balloon’ van Banksy geveild voor 3,1 miljoen pond

Independer Van verzeke­raar veranderen blijft moeilijk: wat doet de regering?

14 oktober In haar regeerakkoord beloofde de regering De Croo werk te maken van een transparante verzekeringssector. Nu we een jaar verder zijn is het tijd voor een tussentijdse balans. Zijn we al zover? Of is er nog een weg af te leggen? Independer.be geeft je een stand van zaken.