'Gevangen' opent boekenreeks 'Familie'

Niet toevallig, want deze avond beleeft Marie-Rose (Martine Jonckheere) haar rentree in de reeks. Het boek schetst hoe haar rijkeluisleven werd verstoord door haar verblijf in de gevangenis. De chique Marie-Rose komt er in aanraking met moordenaars, drugs en geweld. Ze wordt er zelfs meermaals in elkaar geslagen. 'Gevangen' verklaart ook waarom het proces, dat vandaag op tv start, zo lang op zich liet wachten: haar pro-Deoadvocaat bakte er niks van. Peter (Gunther Levi) kieperde hem buiten en zorgde voor een degelijke raadsman. (HL)