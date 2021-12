Evi Hanssen drinkt al twee jaar geen alcohol meer: “Ik dans nog steeds op tafel. Alleen val ik er nu niet meer af”

“Voor alle duidelijkheid: ik had vroeger géén gigantisch drankprobleem”, vertelt Evi Hanssen op de voorstelling van haar nieuwste boek ‘Sinds ik niet meer drink’. Daarin doet ze het relaas van 500 dagen zonder alcohol. “Ik hield wel van een wijntje, zoals de meeste Vlamingen, maar ik voelde al langer dat alcohol niet zo goed voor me was”, vertelt ze. “Mijn katers waren altijd te zwaar in verhouding tot wat ik had gedronken. En ik merkte ook dat zodra ik met eentje begon, het er snel twee of drie werden. Ik voelde me daar altijd superslecht bij en schuldig, ook al was het een leuk feestje. Daarom liep ik al langer met het idee rond om eens een jaar te stoppen. Want wat is een jaar in een mensenleven? Ik ging op zoek naar informatie op het internet, maar voelde daar nergens aansluiting. Je had enerzijds de Anonieme Alcoholisten, maar dat vond ik wat extreem. Er was ook een groep mensen die beweerden dat het leven zoveel fantastischer is zonder drank, maar daar kon ik me ook niet mee vereenzelvigen. En dus dacht ik bij mezelf: ik schrijf toch al dagboeken als zelftherapie, waarom hou ik dat dan ook niet bij? Ik wilde zien of stoppen met alcohol een gunstig effect zou hebben op mijn lichaam.”