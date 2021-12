Eerste editie van 'Harry Potter' geveild voor recordbedrag

Amerikaan­se miljardair geeft 70 miljoen dollar aan gestolen antiek­schat­ten terug om proces te ontlopen

Michael Steinhardt (81), een steenrijke New Yorkse zakenman en fervent antiekverzamelaar, doet afstand van liefst 70 miljoen dollar (62 miljoen euro) aan gestolen antiekschatten. Hij belooft ook dat hij nooit meer nieuwe stukken zal kopen. De miljardair doet dat om een proces te vermijden, nadat bleek dat tal van zijn pronkstukken gestolen zijn en dat hij die heeft bemachtigd op louche wijze. Of het nu maffiabazen waren, grafrovers of beruchte antieksmokkelaars, deze man handelde volgens de procureur in New York met iedereen. Zolang hij maar zijn schatten kreeg.

