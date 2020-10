Eerste editie Harry Potter levert 66.000 euro op

Festivitei­ten voor 700ste verjaardag van overlijden Dante van start in Italië

6 september In Italië zijn zaterdag de festiviteiten voor de 700ste verjaardag van het overlijden van de Italiaanse dichter Dante Alighieri in 2021 van start gegaan. President Sergio Mattarella zakte daarvoor af naar de stad Ravenna in de regio Emilia-Romagna. Het grafmonument van de middeleeuwse dichter werd er gerenoveerd en heropend.