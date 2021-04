Door nazi's gestolen schilderij na 77 jaar teruggevonden in Italië

Een schilderij van de 17de-eeuwe Franse schilder, Nicolas Poussin, is gevonden in Italië en na 77 jaar teruggegeven. Het schilderij werd tijdens de Tweede Wereldoorlog gestolen door de nazi's tijdens de bezetting van Frankrijk. Dat meldt de Italiaanse politie vandaag.

Het olieverfschilderij van de Franse schilder, getiteld "Loth avec ses deux filles lui servant à boire", werd gestolen terwijl Duitse soldaten het huis van de rechtmatige eigenaars in Poitiers (Centraal-West-Frankrijk) bezetten. De eigenaars waren al sinds 1946 naar het werk op zoek en het werd ook opgenomen in het "Repertorium van tijdens de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk geroofde goederen".

De erfgenamen van de rechtmatige eigenaars, een 98-jarige Zwitserse vrouw en een 65-jarige Amerikaan, dienden een klacht in waardoor een gespecialiseerde eenheid van de Italiaanse carabinieri (gendarmerie) een onderzoek startte. Het hele traject van het gestolen schilderij was niet te achterhalen. Zeker is wel dat het schilderij in 2017 in Frankrijk werd gekocht door een Italiaanse antiquair, die het doorverkocht aan een andere Italiaanse antiquair.

Deze laatste stelde het schilderij zelfs tentoon in Nederland, waar het verloren schilderij herkend werd door een Nederlandse kunstkenner die in Italië woonde. De carabinieri gingen vervolgens op zoek naar het schilderij en vonden het uiteindelijk in het huis van de antiquair in de buurt van Padua, in Noordoost-Italië.

Het werk is in beslag genomen en teruggegeven aan de rechtmatige eigenaars. De Italiaanse politie gaf geen details over waar en wanneer het schilderij was teruggegeven.

Nicolas Poussin (1594-1665) is een van de grootste klassieke meesters van de Franse schilderkunst. Hij werkte in Italië en een tijd in Frankrijk voor de Franse koning Lodewijk XIII. Zijn classicistische en barokke werken zijn wereldbekend.