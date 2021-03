“Dit is geen gratuite parodie": Jelle De Beule en Thijs De Cloedt maakten een Jommeke-album

Goud, zilver, robijnen en briljanten. Dat was de buit die Jommeke en co. binnenrijfden in het album ‘De schildpaddenschat’. In ‘De zonnemummie’ waren het zonnestenen van 4000 voor Christus, in ‘De gouden jaguar’ een pre-Columbiaans afgodsbeeld en in ‘De zingende oorbellen’ twee sets oorbellen van zuiver kristal.