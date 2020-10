Dianne, mama van Kobe Ilsen, schrijft seksueel misbruik van zich af: “In de leraarskamer knepen ze in mijn borsten en billen”

Zeldzame uitgave Shakespea­res laatste to­neelscript toevallig gevonden in Spaanse universi­teit

19 september Een zeldzame uitgave van Shakespeares laatste toneelstuk is toevallig gevonden in een Schotse katholieke universiteit in Spanje. Het gaat om The Two Noble Kinsmen, een boek uit 1634, en meteen ook het oudste Shakespeariaanse werk in Spanje.