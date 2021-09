Deels versnipperd Banksy-schilderij gaat in de verkoop

Het wereldberoemde versnipperde schilderij van de Britse kunstenaar Banksy gaat volgende maand onder de hamer. Het werk Girl with Balloon ging in 2018 deels door een versnipperaar die in de lijst was verstopt, kort nadat het op een veiling was verkocht, en kreeg daarna de nieuwe titel Love is in the Bin .

Het kunstwerk werd voor bijna 1,1 miljoen pond (toen circa 1,2 miljoen euro) gekocht door een anonieme verzamelaar. Diezelfde persoon heeft besloten Love is in the Bin door te verkopen, meldt veilinghuis Sotheby's. De verwachte opbrengst ligt tussen de 4 en 6 miljoen pond (tussen 4,7 en 7 miljoen euro).

De veiling op 14 oktober vindt plaats in Londen. Daar werd het schilderij in oktober 2018 verkocht en vervolgens deels vernietigd door de maker, wiens identiteit niet bekend is. Video's van het onaangekondigde vesnipperen gingen massaal de wereld over.

Volledig scherm Nadat een bod van meer dan een miljoen euro werd uitgebracht, vernietigde het schilderij 'Girl With Balloon' zichzelf tijdens een veiling bij Sotheby's in Londen. © RV

"Op die surrealistische avond drie jaar geleden werd ik de toevallige maar zeer bevoorrechte eigenaar van Love is in the Bin", schrijft de onbekende eigenaar in een verklaring van Sotheby's. "Het was ongelooflijk om deel uit te maken van het verhaal van hoe een van de beroemdste kunstwerken ter wereld is ontstaan, maar nu is het tijd om het schilderij los te laten."

“Het is enorm in waarde gestegen, bijna verviervoudigd, sinds die laatste keer, maar ik denk dat in tussentijd ook Banksy’s markt exponentieel is gegroeid,” zegt Oliver Barker, Europees voorzitter van Sotheby’s. “Het is heel zeldzaam om een kunstwerk te vinden van welke kunstenaar dan ook, dat echt het icoon is, niet alleen van die kunstenaar, maar eigenlijk in de kunstwereld zelf.”

Love is in the Bin wordt nu tentoongesteld bij Sotheby’s in Londen en gaat dan naar Hongkong, Tai Pei en New York, om vervolgens terug in Londen aan te komen voor de veiling op 14 oktober.

Volledig scherm 'Girl With Balloon' voor het door de versnipperaar ging. © epa

