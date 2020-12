Deborah Van Laer schrijft boek over carrièreswitch van prostituee naar therapeute: “Ik verdiende tot duizend euro per dag”

BRASSCHAAT Ex-sekswerker Deborah (45) openhartig over vroeger leven: “Ik was zó vernederd in die hotelkamer, ik wilde opnieuw controle over mannen”

4 december Het mag een mirakel heten dat Deborah Van Laer (45) er überhaupt nog is. Als tiener vluchtte ze weg van huis, ze raakte zwaar verslingerd aan drank en drugs én belandde in de wereld van sekswerk. Tot de moeder van vier uit Brasschaat het welletjes vond geweest. Ze gooide haar leven totaal om en werd traumatherapeut. Haar ongelofelijke verhaal pende Deborah al eens neer in de bestseller ‘Van Hooker tot Healer’. En nu ligt het vervolg in de rekken: ‘Herstel’. “Of ik ergens spijt van heb? Eigenlijk niet. Behalve dan misschien dat ik op mijn 16de een afscheidsbrief achterliet en met de noorderzon vertrok.”