‘De Zeven Zussen’-auteur Lucinda Riley schrijft geschiedenis: 3 miljoen boeken verkocht in België en Nederland

Lucinda Riley over haar succes­reeks ‘De zeven zussen’: “Waarom zou je je schuldig moeten voelen als je mijn boeken leest?”

28 maart Meer dan één miljoen verkochte exemplaren, alle delen hoog in de bestsellerlijst en een zesde deel dat alleen al in voorverkoop vijfduizend keer werd besteld: geen enkele boekenreeks hield lezend Vlaanderen en Nederland ooit zó massaal in de ban als ‘De zeven zussen’. Lucinda Riley mag zich dus bestsellerauteur noemen, al liep haar carrière over een hobbelig parcours.