“De wetsdokter kwam niet eens ter plaatse”: advocaat Sébas Diekstra beschrijft corruptie in zaak Ivana Smit in nieuw boek

LiteratuurNog maar 18 was Ivana Smit toen ze in december 2017 van een balkon te pletter viel in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Maar was het wel een ongeluk? Haar familie voert een verbeten strijd voor gerechtigheid en heeft veel vragen bij de rol van bitcoinmiljonair Alex Johnson (48) en zijn vrouw Luna (34), in wier gezelschap Ivana het laatst werd gezien. In een nieuw boek klaagt Sébas Diekstra, de advocaat van de familie, de trage rechtsgang aan in het door corruptie geplaagde Maleisië. “Je houdt het niet voor mogelijk wat hier allemaal fout is gelopen.”