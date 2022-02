‘De Kiekeboes’ van Merho bestaan 45 jaar: “De maatschappij is nu veel preutser, vroeger kon er meer”

Kunst & LiteratuurHet is dindag de geboortedag van Willy Vandersteen, de tekenaar van ‘Suske en Wiske’. En het is dubbel feest want de ‘De Kiekeboes’-strips bestaan vandaag 45 jaar. Q-Music dj’s Maarten en Dorothee belden voor de gelegenheid met Merho, de geestelijke vader van ‘De Kiekeboes’.

De strip van ‘De Kiekeboes’ verscheen voor het eerst in Het Laatste Nieuws en De Nieuwe Gazet op 15 februari 1977. “Ik herinner me die dag nog heel goed”, vertelt Merho. “Ik holde ‘s morgens naar de krantenwinkel om daar de krant te gaan halen want ik was benieuwd om de ‘Kiekeboe’s eens afgedrukt te zien.”

En de rest is geschiedenis. Hij legt zelf uit waarom zijn strips zo’n succes zijn: “Het zijn sterke personages met een sterk karakter en het is een warme familie. En ik probeerde ook altijd een stevige plot bij elkaar te schrijven. Het is de combinatie van al die factoren, die het zo succesvol maken.”

Merho beseft dat ondertussen de mentaliteit veranderd is en dat “de maatschappij een stuk preutser” is geworden: “In die tijd vond iedereen de strips fantastisch, er kon ook gewoon meer op dat moment”, vertelt hij. Maar dan nog was het toen ook niet eenvoudig om zijn stips in de krant te krijgen: “Alle grote kranten hadden op dat moment al hun eigen strips en de enige kans die ik had was Het Laatste Nieuws, die hadden toen nog geen eigen komische strip. Daar vonden ze eerst dat het teveel op ‘Suske en Wiske’ leek, maar toen heb ik hen gevraagd om het eens te laten lezen door kinderen van redacteurs en toen kreeg ik een proefcontract voor twee verhalen. Dat zijn er uiteindelijk honderd geworden.”

