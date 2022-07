De favoriete zomerboeken van onze lezers: instant vakantiegevoel krijg je er gratis bij

Avontuur om mee te volgen

“De Camino’ van Anya Niewierra is een reisverhaal vol spanning. Je kan de route mee volgen op een routeplanner, op zich al een mooi avontuur!”

Patricia Lannoo, Brugge

Wegdromen naar eilanden

“Dwars door de Middellandse Zee’ van Arnout Hauben. Het boek en de manier waarop het geschreven is, neemt je mee op reis naar de eilanden alsof je het zelf beleeft. Het laat me wegdromen en inspireert me voor een reis die ik zelf graag zou willen maken.”

Steven Boey, Westende

Spanning tot de laatste letter

“Zelf hou ik van een goed spannend boek, liefst eentje waar je echt moeite mee hebt om het opzij te leggen! Daarom raad ik iedereen aan om er een boek bij te nemen van Lisa Gardner, Ruth Ware of Yrsa Sigurðardóttir. Zij weten je tot het einde in spanning te houden, vaak met een waanzinnige plottwist. Wie wat meer tijd heeft, kan ik de trilogie van J.D Barker aanraden: ‘Horen, zien, zwijgen’, ‘Het vijfde meisje’ en ‘Vergeef me”. Je begint bij het eerste boek en wil niet stoppen tot je de laatste letter van het laatste boek gelezen hebt!”

Sanne Lavrysen, Brecht

Trip naar de leukste Italiaanse steden



“Een zomer in Venetië’ van Nicky Pellegrino. Alle boeken van deze auteur nemen je mee naar de leukste stadjes of dorpjes van Italië. Wanneer je verdiept bent in een van deze boeken waan je je op de plek zelf terwijl je het aan het lezen bent.”

Laura Scheffers, Alken

Meteen de hele reeks gekocht

“De hele reeks van M.J Arlidge. Ik had er eentje gekocht, ‘Iene, Miene Mutte’ en ben ondertussen al zijn andere boeken ook gaan halen. Super spannende thrillers!”

Tatiana De Smedt, Antwerpen

In één ruk uitlezen

“Alle boeken van Lars Kepler over Joona Linna. Je wil deze boeken in één ruk uitlezen, ze zijn spannend van begin tot einde en hebben een geweldig plot.”

Sandra Beirnaert, Hoboken

Meeslepend verhaal

“De reeks met de vier Napolitaanse romans van Elena Ferrante. Een meeslepend verhaal over de wereld van opgroeiende vriendinnen in Napels.”

Katty Panis, Steendorp

Zomerse romantiek

“Zomer in de Hamptons’ van Sarah Morgan. Het verhaal van dit boek is romantisch en de Hamptons, waar het boek zich afspeelt is een heel zomerse plaats. Het boek is niet te dik en is makkelijk te lezen.’

Lauren Van Buggenhout, Baal

Een roman als een zacht deken

“De waarnemer’ van Wim Kayzer. Het alleenzijn met de natuur en zijn onhebbelijkheden. Herinneringen aan een verleden dat al broos was, de zachte tristesse gecombineerd met het harde labeur op de geërfde borderel in een Frans boerengat. Elk jaar opnieuw herlees ik deze roman die aanvoelt als een zachte deken en rustgevend werkt. Het is een boek dat ik vaak cadeau doe aan leesvrienden.’

Rudy Dero, Zoutleeuw

Het verhaal achter het boek

‘Willem Elsschot in Parijs’ van Eric Rinckhout. Het is een boeiend en zeer interessant boek waarin de auteur naar Parijs trok om de archieven te raadplegen over het werk van Elsschot ‘Villa des Roses’. Een stukje over de levenswandel van deze auteur. Ik las het uit in één ruk. Je ontdekt waar de man zijn inspiratie haalde en waarom hij dit werk schreef, zo kom je dichter bij de geheimen van dit boek. Ik hoop ooit eens naar Parijs te trekken en daar de sporen van de auteur en zijn werk te kunnen ontrafelen. Interessant en vlot geschreven, ik heb er zeer van genoten.”

Denise Glorieux-Vekeman, Zottegem

Perfect zomerboek

‘Een zomer aan zee’ van Katie Fforde. Het is een zeer romantisch boek dat je meeneemt naar een heel andere wereld. Het verhaal is zeer realistisch geschreven en het brengt je helemaal tot rust. Kortom, een perfect boek om te lezen in de zomer!

Louise Lefevere, Izegem

Een zomer aan zee van Katie Fforde: het perfecte zomerboek

Topthrillers

‘Alles van James Patterson, omdat het heel boeiende thrillers zijn.’

Veronique Schepens, Dadizele

Verstand op nul

‘De boeken van Jenny Colgan. Het is een serie met de titels ‘De Kleine Bakkerij’, ‘Café Zon en Zee’ en ‘Happily Ever After’. Verstand op nul en lezen maar. Het zijn leuke personages met de nodige humor en zeker niet te klef.’

Nele Van Lierde, Lot

Jeugdige nostalgie

Mijn geliefd boek dat al helemaal kapot gelezen is, mag elk jaar mee de koffer in: ‘Geen meiden aan boord’ van Johan Ballegeer. Jeugdige nostalgie toen nog niks moest, maar alles mocht. Geen verplichting, gewoon jong zijn.

Marleen Verkest, Meulebeke

Even doorbijten en dan… bam!

“The Holographic Universe’ van Michael Talbot. De eerste honderd pagina’s moet je doorbijten en dan: ‘Poef! Mind blown’.’

Martijn Deketelaere, Mechelen

Poëtisch en meeslepend

“‘Liefde in tijden van cholera’ van Gabriel García Márquez. Het is geschreven in een mooie, lyrische en haast poëtische taal. Het (liefdes-) verhaal overspant een mensenleven en toch is het genoeg meeslepend en boeiend om te blijven lezen, ondanks alle andere en mogelijke vakantieverleidingen.”

Ludwig Wouters, Mol

Zin om meteen te vertrekken

“Een ouder boek al, maar herlezen zeker waard: ‘A Year in Provence’ van Peter Mayle en de opvolgers ‘Toujours Provence’ en ‘Encore Provence’. Over een Engelse man en vrouw die verhuizen naar de Provence. Het is grappig en geeft je zin om meteen naar de Provence te vertrekken.’

Yvan Vermeylen, Zichem

Speurtocht binnen een thriller

“BV-Day van Chris Van Gansbeke. Een leuke en spannend boek over de dood van verschillende BV’s op één dag .Prettig om te lezen onder de parasol aan het zwembad. Ik las het in twee dagen uit omdat ik na elk hoofdstuk wilde weten: wie is de volgende BV die gaat sterven? De BV-wereld wordt kritisch bekeken (heel grappig) en wat het boek zo anders maakt dan andere thrillers: de auteur vraagt om op zoek te gaan naar wie hij zelf is.”

Ronny Beutels, Nossegem

Lijvig boek vol tegengestelden

“Oorlog en Vrede’ van Lev Tolstoj, een lijvig boek. Hoe verder je leest, hoe meer je te weten om over de tegengestelden en de balans daartussen: oorlog en vrede, maar ook haat en liefde, gunst en afgunst.”

Lorent Luypaerts, Gent

Weg van de Disneywereld

“Grand Hotel Europa’ van Ilja Leonard Pfeijffer. Alle boeken van Ilja zijn geweldig voor vakantie, maar dit meesterwerk toont toch echt een spiegel over toerisme en rukt je uit de Disneywereld die toeristische trekpleister kunnen zijn. Het doet je nadenken en daardoor écht genieten van trekpleisters.”

Jef Peeters, Turnhout

Voor geschiedenisfans

“De Zonnekoning’ van Johan Op de Beeck. Wie van geschiedenis houdt is uren zoet met dit boek. Heel interessant en leest vlot.”

Liesje Robert, Drongen

Vaste favoriet

“Elk jaar opnieuw: een nieuw boek van Karin Slaughter.”

Thea Heye, Zwijnaarde

Rust in je hoofd

Donald Duck, pockets. Een echte aanrader om even te genieten van eenvoud en rust in je hoofd!

Rens Schimmel, Lier

Instant vakantiegevoel

“​​Het verloren meisje’ van Chris Delaet. Een spannend misdaadverhaal dat zich afspeelt op een cruise, wat zorgt voor een instant vakantiegevoel. Het verhaal heeft een verrassend plot maar ook een extra laag omdat het hoofdpersonage een intensieve kankerbehandeling achter de rug heeft. Dit thema overheerst niet maar maakt het menselijk. In het nawoord van dit pareltje lees je ook nog een dat je hiermee een goed doel steunt. Wat wil je nog meer?”

Vivian Janssens, Schoten

De Zeven Zussen reeks van Lucinda Riley. "Elk boek neemt je mee naar een nieuwe, (al dan niet) tropische locatie en vervoert je al snel in de sferen van daar. De boeken zuigen je mee in het verhaal en het land waar het zich afspeelt. Daarnaast zijn de boeken ook spannend en kan je gewoon niet stoppen met lezen eens je gestart bent. Verslavend!" Hanne Moriau, Mechelen "Een boekenreeks waar ik alles in vond wat ik nodig had om zalig te ontspannen. Liefde, verdriet, én een spannende wending. Ik kon maar niet stoppen met lezen, echt de moeite waard."

Sarah De Kock, Hofstade “Zoveel verschillende avonturen in uitgestrekte landen.”

Janina Leemans, Sint-Truiden “Prachtige romans, elk boek speelt af in ander land en er wordt volop geschiedenis vermengd in het verhaal.”

Lauren Dekeyzer, Ichtegem “De reeks leest vlot en heeft een leuke verhaallijn. Tip in hetzelfde genre: de Bridgerton-reeks van Julia Quinn.”

Sarah Desmyter, Meise