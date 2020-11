De Duitse nazi die spion werd voor de Mossad: biografie vertelt ware verhaal van Otto Skorzeny, de favoriete commando van Adolf Hitler

Afgeschre­ven Rembrandt mogelijk toch echt: hetzelfde hout is ook gebruikt voor een ander schilderij

1 september Hoofd van een bebaarde man is mogelijk toch een echte Rembrandt. Het houten paneel werd veertig jaar geleden afgedaan als nep, maar zou wel degelijk een werk van de Hollandse meester zijn. Dat schrijft de Volkskrant. Uit een jaarringenonderzoek is gebleken dat het houten paneel is gemaakt van een Baltische eik die ook is gebruikt voor een andere Rembrandt, Andromeda aan de rots geketend.