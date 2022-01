'De drie zussen van Auschwitz' vertelt pakkend Holocaust-verhaal: “Ik wou dat ik kon zeggen dat ik het verzonnen had”

Glansrijk debuteren met al flink wat jaren op je teller: het kan nog, ook in de zo door ‘jong, jong, jong’ geobsedeerde wereld van uitgevers en media. Heather Morris kan erover meespreken, want op haar 64ste werd ze vanuit het niets ineens een van de populairste schrijvers ter wereld. Allemaal dankzij ‘De tatoeëerder van Auschwitz’, een op ware feiten gebaseerde roman over de jonge Slowaakse Jood Lale Sokolov die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Poolse vernietigingskamp nummers moest kerven in de onderarmen van duizenden gevangenen. Ook in de arm van Gita, een meisje met wie Lale later in Australië een gezin stichtte.