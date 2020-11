“Dat boek was dé Vlaamse hype van zijn tijd”: Literatuurkenner Geert Buelens over ‘De Witte’, dat 100 jaar geleden verscheen

Celebrities Sterren zijn ook maar mensen: fotoboek toont acteurs achter de schermen van het theater

2 oktober Van Orlando Bloom tot Anthony Hopkins: zelfs de grootste filmsterren kan je af en toe in de theaters van het Londense West End vinden. Het publiek ziet hen dan schitteren op de planken, maar voor ze het podium opstappen, bereiden zij zich - net zoals iedereen - backstage voor in de kleedkamers. Een wereld waar niemand welkom is, behalve Simon Annand. De Britse fotograaf mocht de grootsten der aarde fotograferen achter de schermen en bundelde de mooiste portretfoto’s in het boek ‘Time to Act’.