Damien Hirst verkoopt eigen kunstwerken als NFT's en steekt ze dan in brand

De Britse kunstenaar Damien Hirst had het aangekondigd en hij voert het nu ook uit. Kopers van de werken uit zijn laatste project ‘The Currency’ konden het fysieke exemplaar kiezen of dat laten verbranden en enkel de digitale versie in de vorm van een NFT behouden. Duizenden kopers kozen het laatste en Hirst is in zijn galerij in Londen dinsdag met het verbranden begonnen. Hij gaat daarmee nog door tot eind oktober.

Een nieuwe trend in de kunstwereld lijkt zich door te zetten: originele werken in de fik steken om de NFT’s ervan te kunnen verkopen. NFT staat voor ‘non-fungible token’, een niet-vervangbaar of niet-inwisselbaar kenmerk. Het is een digitaal eigendomsbewijs van allerhande beelden, video’s, kunst- en verzamelobjecten, dat wordt vastgelegd in de blockchain, het digitale register van cryptografische transacties.

Vorig jaar in maart deed blockchainbedrijf Injective Protocol het originele werk ‘Morons (White)’ van de befaamde kunstenaar Banksy in vlammen opgaan om het daarna als NFT te verkopen. De firma had de Morons-print uit 2006 - door Banksy bedoeld als kritiek op de kunstmarkt - voor zo’n 80.000 euro gekocht van een New Yorkse kunstgalerij en de dag na de verbranding verkocht voor 320.000 euro.

Eind juli van dit jaar organiseerde de Mexicaans-Amerikaanse ondernemer Martin Mobarak een feestelijk event in Miami om een dagboektekening van Frida Kahlo, geschat op 10 miljoen dollar, te verbranden en te verkopen als NFT. Het ging om het werk ‘Fantasmos Siniestros’ (‘sinistere geesten’), een dubbelzijdige tekening uit Kahlo’s dagboek dat de Mexicaanse kunstenares bijhield van 1944 tot aan haar dood in 1954.

En nu is er dus Damien Hirst, een van de rijkste maar ook meest omstreden kunstenaars op onze aardbol, met zijn project ‘The Currency’. Ditmaal is het de artiest zélf die zijn eigen werk in vlammen doet opgaan en het als NFT verkoopt. Hij liet de kopers van 10.000 creaties uit 2016 - stuk voor stuk schilderijen met kleurrijke punten, maar ook allemaal verschillend van elkaar - kiezen tussen het fysieke kunstwerk of dat vervangen door een NFT ervan. Als de keuze viel op de NFT, dan zou Hirst het origineel verbranden. Volgens de Newport Street Gallery opteerde een meerderheid van 5.149 mensen voor het fysieke kunstwerk, maar gingen de andere 4.851 mensen voor de NFT, en dus voor het opfikken van het origineel.

Damien Hirst hield woord en begon er dinsdag aan in zijn galerij in Londen, met enkele honderden werken, die allemaal genummerd, getiteld, gestempeld en gesigneerd waren. “Het voelt goed, beter dan ik had gedacht”, was zijn reactie. Op Instagram had hij aangekondigd: “Veel mensen denken dat ik voor miljoenen dollars aan kunst in vlammen laat opgaan, maar dat is niet zo. Ik voltooi de transformatie van deze fysieke kunstwerken tot NFT’s door de fysieke versies te verbranden. De waarde van kunst, digitaal of fysiek, die in het beste geval moeilijk te definiëren is, zal niet verloren gaan. Ze zal worden overgedragen aan het NFT zodra ze verbrand zijn.”

Velen zien in dat soort stunts een manier om snel een pak poen te verdienen. De collectieve waarde van de verbrande werken van Damien Hirst wordt geschat op ruim 11,5 miljoen euro. Hirst krijgt ook bakken kritiek omdat hij net nu, tijdens de (energie)crisis, zijn eigen waardevolle werken gaat verbranden.

Volgens Eddy Frankel van ‘Time Out’ toont het aan dat Damien Hirst “weinig voeling heeft met de echte wereld”. “Maar, bekijk het zo: als je het je niet kunt veroorloven om thuis de verwarming aan te zetten, ga dan gewoon naar Newport Street Gallery. Dat is gratis en het zou lekker warm moeten zijn met al die schilderijen van 20.000 pond die in brand staan.”

