Censuur-expositie in Brussel toont te wulpse koningin Mathilde

29 januari Hoe Ian Thomas (23) standvastig en vol innerlijke rust in het leven staat, heeft hij duidelijk van geen vreemde. Zijn mama Brigitte Derks (54) werkt, naast haar job in het theater, al drie jaar als lifecoach en brengt nu een eerste boek uit over haar positieve mindset. “Op mijn 19de heb ik een bijna-doodervaring meegemaakt. Sindsdien zoek ik in alles naar het positieve.” Zelfs in de coronacrisis en na haar scheiding met Chris Van Tongelen.