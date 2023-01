Britse schrijver Fay Weldon (91) overleden

In haar meest bekende boek, 'Levens en liefdes van een duivelin’, uit 1983 doet Weldon het verhaal van een onaantrekkelijke vrouw die bijzonder grote inspanningen doet om wraak te nemen op haar man en zijn knappe minnares. Weldon stelde zelf dat het boek, dat in het Engels ‘The Lives and Loves of a She-Devil’ heet, eerder over afgunst dan over wraak gaat. In 1989 werd het boek onder de titel ‘She-Devil’ verfilmd met meer Meryl Streep in de hoofdrol.