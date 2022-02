Britse schrijfster van bestseller 'Chocolat' wijst Amerikaanse deal af omdat ‘f-woord’ eruit moet

Joanne Harris is een 57-jarige succesvolle Britse auteur. Ze schreef onder meer ‘Chocolat’, haar bestseller uit 1999 die verfilmd werd met Juliette Binoche en Johnny Depp in de hoofdrollen. Harris heeft nu een kleinere Amerikaanse deal afgewezen omdat ze het woordje ‘fuck’ uit haar laatste werk zou moeten bannen.

Harris maakte haar afwijzing zelf bekend op Twitter, naar aanleiding van een discussie op de sociaalnetwerksite over lezers die alsmaar gevoeliger lijken te worden voor mogelijk aanstootgevende inhoud. “Ik weigerde voor twee redenen”, tweette ze. “Ten eerste omdat ik woorden niet lukraak gebruik. Ze doen er toe. En ten tweede, omdat ik niet geloof dat mijn gebruik van het woord ‘fuck’ iemand schade toebrengt.” Klinkt aannemelijk, maar in de VS vallen heel wat mensen anno 2022 nog altijd over het woordje ‘fuck’.

De meest recente roman van de Britse schrijfster met een Franse moeder en een Engelse vader is ‘A Narrow Door’, een psychologische thriller die al wel grootschalig is uitgebracht in de VS. Dit voorstel van een Amerikaanse uitgeverij ging over een speciale uitgave van ‘A Narrow Door’ die lezers van een boekenclub per post konden bestellen.

“Ik heb erover nagedacht en het is mijn eigen beslissing”, aldus Harris op Twitter. “Zo werkt een uitgeverij, en ik sta achter mijn keuze. In de context was het een manier van karakterisering en het zou zwak hebben geklonken als ik het eruit had gehaald.”

“Maar als een redacteur me had gewezen op een onopzettelijke fout in de tekst - of op iets in de toon dat kwetsend zou kunnen zijn - dan had ik geluisterd, en had ik het hoogstwaarschijnlijk veranderd. Opkomen voor de woorden die ik voor ogen had, betekent niet dat ik weiger woorden te veranderen die ik niet voor ogen had.” Joanne Harris toonde begrip voor de vraag van de uitgeverij, maar voegde eraan toe: “Zo ben ik niet.”

“Ik voel me hier helemaal niet door beledigd. Ik heb een keuze gemaakt, en zij ook. Ik heb helemaal niet het gevoel dat ik ‘gecanceld’ ben.”

