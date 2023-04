Boek werpt nieuw licht op zuster Godfrieda, de moordende non: “Met het geld van haar slachtoffers kocht ze seksspeeltjes”

In Amerikaan­se schuur gevonden Van Dy­ck-schilderij onder de hamer voor ruim 3 miljoen dollar

Een schilderij van de Vlaamse schilder Anthony van Dyck dat eind vorige eeuw ontdekt werd in een schuur in de Verenigde Staten, is op een veiling in New York verkocht voor 3,1 miljoen dollar (2,85 miljoen euro). Dat meldt veilinghuis Sotheby’s. De vorige eigenaar deed een koopje met dit werk: hij kocht het voor slechts 600 dollar.