Boek Barack Obama breekt record Michelle Obama: “Maar ik ga het haar niet onder de neus wrijven”

Dinsdag kwam de autobiografie van Barack Obama uit, ‘A Promised Land’. In 24 uur tijd verkocht de voormalige president al 887.000 exemplaren. Dat is dus een stuk meer dan het boek van z'n echtgenote. “Een beetje meer”, lachte Obama in ‘Jimmy Kimmel Live!’. “Maar ik ga het haar niet onder de neus wrijven hoor." En hij voegde er nog aan toe dat zijn verkoop ook voor Michelle een voordeel konden zijn: “Nu kan ze meer schoenen kopen."

In ‘A Promised Land' vertelt Obama niet alleen over z'n tijd als president, maar ook over z'n relatie met Michelle. Het boek telt maar liefst 768 pagina’s. “Ik had nooit gedacht dat het meer dan 700 pagina’s zou tellen", gaf Obama toe. “Maar ik wilde dat mensen begrepen hoe we beslissingen maakten, waar we mee te maken kregen ... Ik wilde niet dat alles in voetnoten terecht zou komen.”