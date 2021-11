Biografie van Avicii beschrijft hoe dj ten onder ging: “Acne en angst voor kanker maakten hem extreem onzeker”

LITERATUUR Erica Meiland krijgt eigen biografie

In navolging van het succes van de biografie Martien over Martien Meiland (59), krijgt ook Erica Meiland (57) een eigen biografie. In de talkshow ‘HLF8' vertelde de realityster over de biografie die zij samen met Jan Dijkgraaf schreef.

18 september