Bijna drie miljoen euro voor losse pagina Spider-Man-stripboek

Kunst & Literatuur Bestseller­au­teur Anne Rice, bekend van ‘Interview with the Vampire’, overleden op 80-jarige leef­tijd

De Amerikaanse mystery-horrorschrijfster Anne Rice is zaterdagavond overleden. Dat maakte haar zoon zondag bekend op sociale media. De auteur, onder meer bekend van ‘Interview with the Vampire’, is tachtig jaar geworden. Ze overleed aan de gevolgen van een beroerte.

13 december