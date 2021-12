Bestsellerauteur Anne Rice, bekend van ‘Interview with the Vampire’, overleden op 80-jarige leeftijd

Rice verkocht wereldwijd meer dan 150 miljoen boeken. Verschillende van haar werken werden verfilmd. Het populairste boek was ‘Interview with the Vampire’ uit 1976 en werd ook op het grote scherm in 1994 een succes, met in de hoofdrollen Tom Cruise en Brad Pitt. De film kreeg twee Oscarnominaties. Rice schreef ook meerdere boekenseries, waaronder ‘The Vampire Chronicles’ en ‘The Lives of the Mayfair Witches’. Onder het pseudoniem Anne Rampling schreef ze ook erotische fictie. Anne Rice wordt tijdens een besloten ceremonie bijgezet in het mausoleum van de familie in New Orleans. Veel van haar boeken zijn ook vertaald in het Nederlands, waaronder ‘Dagboek van een Onsterfelijke’ of ‘Het Heksenuur’.