Beroemd schilderij van Gustav Klimt beklad met zwarte verf in Wenen

Verdwenen kunstwerk van Banksy duikt op in Israël: “Ze hebben dit gestolen van het Palestijn­se volk”

Een verdwenen graffitiwerk van de Britse kunstenaar Banksy is opgedoken in een kunstgalerie in Tel Aviv, Israëls tweede grootste stad. Het werk beeldt een rat uit met een katapult. Het was vroeger te zien op de betonnen scheidingsmuur in de Westelijke Jordaanoever. Dat het werk nu in Israël staat, zorgt voor kritiek vanuit Palestina.

5 augustus