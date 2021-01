Belgische prof krijgt topfunctie bij de paus: “Een grap, dacht ik. Tot ik gewaarmerkte brief in Latijn kreeg”

Blijft het Vaticaan een mannenbastion? Ja, tot op zekere hoogte wel. Want enkel priesters kunnen de absolute topfuncties - die van paus, kardinaal of bisschop - bekleden. Toch laat paus Franciscus zich almaar vaker omringen door vrouwen. In 2019 waren in het pauselijke Rome 1.016 vrouwen in dienst. Dat is 22% van het totale aantal personeelsleden. Vorige zomer nog werden er zes aangesteld in de Pauselijke Raad voor de Economie - het gaat om financiële raadgevers die het kostenplaatje van het Vaticaan mee in de gaten houden - en twee weken geleden werden er nog eens twee benoemd. Eén van hen is professor Oude Testament Bénédicte Lemmelijn. Nooit eerder maakte een Belgische vrouw deel uit van de Pauselijke Bijbelcommissie die zetelt onder de Congregatie van de Geloofsleer. Het is één van de adviesorganen die de kerkvorst bijstaat in zijn beleid. "En dat is zowat het enige wat ik er zelf ook over weet", lacht professor Lemmelijn. Ze is examens 'Religie, zingeving en levensbeschouwing' aan het verbeteren en dacht zelfs even dat het om een grap ging.