Bekende straatartiest Banksy toont zijn techniek in zeldzame video: “Niet te geloven dat hij niet betrapt is”

Banksy noemt het kunstwerk ‘The Great Escape’, en de reden moet je niet ver gaan zoeken. We zien hoe een man in gevangenisplunje zich een weg naar beneden probeert te banen via de pagina’s van een typemachine. Normaal gezien toont Banksy amper of nooit hoe hij te werk gaat, maar deze keer maakte hij een uitzondering. Dat deed hij met een video waarin geluidsfragmenten uit ‘The Joy Of Painting' van Bob Ross te horen zijn. Zo lijkt het alsof de vrolijke schilder uitlegt wat Banksy aan het doen is. Zijn echte stem krijgen we niet te horen, want Banksy houdt zijn identiteit al jaren geheim. Zijn kunstwerken op straat zijn in feite namelijk illegaal, en kunnen gezien worden als vandalisme. In de praktijk zijn ‘ontvangers’ van een dergelijke schildering meestal erg gelukkig, want Banksy’s kunst is veel geld waard. Vorige maand verkocht een huiseigenaar in Nottingham nog een stuk van zijn eigen muur, omdat Banksy er een tekening op had gemaakt.