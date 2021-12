Banksy wil met verkoop stencil muurschildering voormalige gevangenis in Reading redden waar Oscar Wilde ooit vastzat

In de gevangenis van Reading, die in 2013 dichtging, zat ook dichter Oscar Wilde ooit opgesloten. Dat was van 1895 tot 1897, wegens ‘grove zedenschennis’ nadat zijn homoseksuele relatie met Lord Alfred Douglas was uitgekomen. In zijn cel schreef Wilde ‘De Profundis’, een lange brief naar zijn ex-minnaar. Na zijn vrijlating pende hij ‘The Ballad of Reading Gaol’ bij elkaar over zijn verblijf in de gevangenis. “De plek die hem ten gronde bracht ombouwen tot een toevluchtsoord voor kunst voelt zo perfect aan dat we het wel moeten doen”, zei Banksy over zijn genereuze aanbod, verwijzend naar Oscar Wilde als “de patroonheilige van het samensmeden van twee tegenstrijdige ideeën om magie te creëren”.