As van overleden auteur Pieter Aspe verwerkt in zijn laatste boek

Voor de echtgenote van Aspe is het belangrijk dat het geweten is dat hij tot op het laatste moment aan zijn fans gedacht heeft. Zo wilde hij bijvoorbeeld een deel van zijn as verwerken in de drukinkt van zijn laatste boek. “Dat is ons ook gelukt”, vertelde Hanegraaf gisteren in een interview met VTM Nieuws. “We hebben een klein potje as laten vermengen met de inkt. Dat is het aandenken van mijn man naar zijn lezers toe.”