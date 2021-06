ANNO 2021. Regisseur Jan Bucquoy: “Zonder mijn zoon Arthur was ik hier niet meer”

Cineast en kunstenaar Jan Bucquoy is 75 en bevindt zich vandaag in de 'Hôte Gallery' middenin de Brusselse Marollen. Het is de laatste openingsdag van zijn bekende slipmuseum, dat hij al dertig jaar trouw beheert en misschien een vervolg krijgt in andere wereldsteden. "Ik heb gedroomd van de Gaza-strook of enkele Arabische landen om wat stennis te maken, maar Parijs en Amsterdam is ook mooi." Daarnet kreeg hij mensen uit Lichtervelde over de vloer, zo kon hij zijn West-Vlaamse tongval nog eens bovenhalen. "Ik had destijds ook in Harelbeke kunnen blijven, trouwen met het meisje van de buren en met haar in een mooie bungalow wonen. Alleen, dat lag niet in mijn karakter."