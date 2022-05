Andy Warhol en het ‘asbestgeld’: Het Belgische verhaal achter de ‘Shot Sage Blue Marilyn’ van 184 miljoen euro

Nederland­se street art van ‘Kamp Seedorf’ duikt op in Vlaanderen: maak kennis met de Banksy’s van de Lage Landen

Van Wout Van Aert, over Eddy Wally en Jean-Pierre Van Rossem tot Marvin Gaye. Overal in Vlaanderen doken afgelopen week plots opvallende, levensgrote kunstwerken van bekende (cult)figuren in het straatbeeld op. Werk van het anonieme, Nederlandse street art collectief ‘Kamp Seedorf’. Maak kennis met de Banksy’s van de Lage Landen. “Het kan zijn dat een werk van ons na een weekje alweer weg is.”

1 april