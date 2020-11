An Swartenbroekx schrijft kinderboek over Duupje, een personage van haar vader

"Duupje is eigenlijk een figuur dat mijn papa (René Swartenbroekx, hij schreef bijna alle afleveringen van 'F.C. De Kampioenen', red.) veertig jaar geleden al gecreëerd heeft. Daar verschenen toen verhalen over in onder meer het kinderblad 'Zonneland' en later werd er ook een serie over gemaakt op de toenmalige BRT", vertelt An. Tijdens de lockdown besliste ze om over dat figuurtje een volledig boek te schrijven, voor kinderen van 8 tot 12 jaar. "Maar ik ben ervan overtuigd dat een 14-jarige er ook plezier aan zal beleven. Net zoals jongere kinderen, aan wie je het kan voorlezen. Het is Duupje zelf die vertelt, dus vanuit het taalgebruik van een tienjarige. En bij elk verhaaltje komt een illustratie die dat verhaaltje stuurt." Het boek verschijnt komend voorjaar bij Standaard Uitgeverij.