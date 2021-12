Amerikaanse auteur Joan Didion (87) overleden

Didion overleed aan de gevolgen van Parkinson. Ze was vooral bekend voor haar boeken "De verhalen die we onszelf vertellen" en "Het jaar van magisch denken". Voor dat laatste boek won Didion in 2005 de National Book Award for Nonfiction en werd ze ook genomineerd voor de Pulitzer Prijs voor (auto)biografie van het jaar.

Samen met onder andere haar man John Gregory Dunne schreef Didion ook filmscenario’s. Ze hadden een hit in handen met een nieuwe versie van ‘A Star Is Born', dat in 1976 in de zalen kwam en Barbra Streisand in de hoofdrol had.