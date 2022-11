“Als ik dit huis niet snel verlaat, zal het mijn einde betekenen": hoe Agatha Christie elf dagen lang van de radar verdween

Kunst & LiteratuurZe is de bestverkochte auteur aller tijden en haar detectiveromans gaan als zoete broodjes over de toonbank. Maar ook in haar persoonlijke leven zorgde Agatha Christie voor een flinke dosis mysterie. Toen ze 36 was, verdween ze spoorloos, na een ruzie met haar ontrouwe echtgenoot. Was het moord, zelfmoord of had de schrijfster haar eigen verdwijning in scène gezet? En welke rol speelde ‘Sherlock Holmes’-auteur Arthur Conan Doyle in het verhaal? “Mevrouw Christie kon de tragische connecties in het huis voelen.”