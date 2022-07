Allereerste vagina op Playboy-cover is die van Belgisch naaktmodel Marisa Papen

Papen (30) en haar partner in crime, fotograaf en echtgenoot Michael Chichi, werkten het voorbije jaar vooral aan projecten waarin de vagina centraal stond. De vraag van Playboy Duitsland om een cover te ontwerpen, leek hen dan ook de perfecte opportuniteit om dat in de spotlight te zetten.

Ze stelden Playboy hun ‘Flower of Life’-afbeelding voor: de allereerste NFT van een vagina. Dat stootte echter op een njet van de advocaten van Playboy, omdat vagina’s niet zomaar openbaar getoond mogen worden in de rekken van de krantenwinkel. Dat inspireerde het duo om die censuur aan de kaak te stellen met een variant op het eerste idee: Papens vagina bedekt met kleine bloempjes. Playboy gaf groen licht en het duo ging aan de slag.

Quote Meestal als we nu vagina’s of vrouwenli­cha­men zien, dan is het heel dikwijls in de context van pornogra­fie. Ik vind dat gewoon onjuist. Marisa Papen

Een vagina met een echt bloementafereel leverde echter niet het verhoopte resultaat op, dus Papen en Chichi riepen de hulp in van de Sloveense digital artist Nejc Polovsak, die de originele ‘Flower of Life’-afbeelding bedekte met een landschap van meer dan 30.000 kleine bloemetjes.

Culturele omwenteling

Met de foto hoopt Papen een soort van culturele omwenteling teweeg te brengen, omdat vagina’s vaak taboe zijn in de kunst. “Ik hoop dat we onszelf eindelijk meer kunnen zien als een deel van de natuur. Meestal als we nu vagina’s of vrouwenlichamen zien, dan is het heel dikwijls in de context van pornografie. Ik vind dat gewoon onjuist. Ik heb zelf die relatie volledig niet met mijn lichaam. Voor mij is het eerst natuurlijk en dan kan mijn lichaam ook seksueel zijn als ik daar zelf zin in heb, of als ik me zo wil uitdrukken. Dus ik hoop dat wij onszelf als een deel van de natuur kunnen zien met dit werk.”

Verscheidene mensen vroegen haar al of Playboy daar dan wel het juiste platform voor is. “Niet alles wat Playboy uitbrengt vind ik even smaakvol en even elegant, maar als je iets wil veranderen, kan je dat niet vanaf de zijlijn doen”, reageert Papen. “Je moet dingen van binnenuit proberen te veranderen. Daarom dacht ik het heel goed was voor het publiek dat meestal deze boekjes koopt, misschien om vrouwen gewoon naakt te zien als een soort van stimulans, om dan dit beeld te zien van een vrouw. Heel powerful.”

Het is niet de eerste keer dat Papen samenwerkt met Playboy. In januari 2017 was ze de playmate in de Duitse Playboy en in 2019 was ze de allereerste Belgische vrouw die de cover van de Amerikaanse Playboy sierde.

Taboes doorbreken

De eerste reacties zijn overwegend positief, al vroeg één iemand wel of ze in een volgende stap haar organen zou tonen. En dat toont volgens Papen juist aan waarom zulke foto’s net nodig zijn: er is nog zo veel taboe rond vagina’s.

Taboes rond het vrouwenlichaam aan de kaak stellen is haar levensmissie. Momenteel bereidt ze immers een tentoonstelling in de Thaise hoofdstad Bangkok voor, waarvoor ze een reeks schilderijen maakte met menstruatiebloed. “Onze maandstonden zijn nog altijd een soort van taboe in veel culturen”, klinkt het. Al zijn de werken ook geïnspireerd door haar eigen ervaringen. Anderhalf jaar geleden werd ze immers geconfronteerd met erg pijnlijke maandstonden, die haar elke maand dwongen om dagenlang in bed te blijven. “Kunst ermee maken was een manier voor mij om dat te channelen en de schoonheid ervan in te zien”, vertelt ze.

Papen stond al vaker in de kijker met opmerkelijke fotoshoots. Zo maakte ze de fotoreeks FXCKRLGN, waarvoor ze naakt poseerde op heilige plaatsen in het Vaticaan, Jeruzalem en de Hagia Sophia in Turkije, en creëerde ze een kalender waarmee ze aandacht vroeg voor de klimaatopwarming. Daarnaast creëerde ze ook een kinderboek om kinderen te leren dat er niets mis is met naaktheid en dat mens en dier gelijk zijn.

Liefde op Hawaii

Ondertussen woont Papen al enkele jaren in Hawaii, waar ze bleef plakken voor de liefde. Haar man Michael was aanvankelijk een goede vriend, die ze vlak voor het uitbreken van de coronapandemie ging bezoeken. Toen het virus zich echter razendsnel begon te verspreiden, werd haar vlucht gecanceld en haar vertrek bijgevolg uitgesteld. “We zijn die zomer verliefd geworden, dus voor ons persoonlijk was Covid zeker iets positiefs”, vertelt ze.

Anderhalf jaar geleden gaven ze elkaar het jawoord. Waar ze in de toekomst zullen belanden, is nog een vraagteken. “We zijn van plan om nog één zomer in Hawaii doorbrengen en dan een paar maanden of een jaar nomadisch leven, om dan uiteindelijk zelf ons huis te kunnen bouwen, om zelf een stukje grond te hebben ergens en onze roots naar beneden te laten zakken.” Of dat op Hawaii zal zijn, weet Papen nog niet. Het is er immers erg prijzig. Ook Zuid-Europese bestemmingen als Spanje en Italië behoren tot de mogelijkheden.

