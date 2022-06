Acteur en verpleger Stef Vanlee schrijft boek over zijn carrière in de zorg: “Tina Turner heeft ons ooit gered in Polen”

kunst & literatuur ‘The Handmaid’s Ta­le’-schrijf­ster verbrandt boek: “Omdat krachtige woorden nooit uitgeroeid kunnen worden”

Margaret Atwood (82) maakt een duidelijk en krachtig statement. In een video is te zien hoe de Canadese schrijfster haar bekende roman ‘The Handmaid’s Tale’ in brand probeert te steken. Zonder succes, want het boek is een bijzonder vuurvast exemplaar. Het wordt geveild ten voordele van de vrijheid van meningsuiting.

25 mei