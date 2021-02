30 jaar geleden overleed Keith Haring aan aids: “Leef alsof elke dag je laatste is”

Literatuur Rhonda Byrne, de vrouw achter ‘The Secret’, deelt nieuwe inzichten: “Mijn leven is 180 graden gedraaid”

6 december Sinds de Australische Rhonda Byrne in 2006 de ultieme formule voor een gelukkig en succesvol leven bekendmaakte, kreeg ze wereldwijd veel navolging. Tot haar fans behoren onder anderen Oprah Winfrey, Nicole Kidman, Scarlett Johansson en Meg Ryan. In eigen land putten BV’s als Gene Thomas en Karen Damen dan weer kracht uit ‘The Secret’. Veertien jaar na die revelatie gaat Byrne in ‘The Greatest Secret’ nog een stapje verder: “Een leven zonder lijden is mogelijk.”