10 perfecte boeken voor donkere dagen

Schrijf een zomerthril­ler met Pieter Aspe, aflevering 55: ‘Rein is ontvoerd’

26 augustus "De verdwijning van Rein is helemaal niet zo onschuldig als ze lijkt... Ze is ontvoerd." Bedankt voor deze piste, Arlette Seynaeve. Hij voelde aan dat er iets mis was nog voor hij de voordeur opendeed. Was het de stilte die om aandacht schreeuwde of was het de schemering die hem verontrustte? Rein hield immers van goed verlichte kamers, ze zou nooit in het schemerdonker blijven zitten.