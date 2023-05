1.100 jaar oude bijbel kan vandaag duurste boek ter wereld worden op veiling in New York

Vandaag gaat de oudste, meest complete Hebreeuwse bijbel onder de hamer op een veiling in New York. De kostprijs? Die wordt door het veilinghuis Sotheby’s geschat op 30 à 50 miljoen dollar. Daarmee zou Codex Sassoon het duurste boek ter wereld kunnen worden.

De Joodse bijbel is 792 pagina’s lang en dateert uit het jaar 900. Een onbekende schrijver, uit een gebied in het huidige Israël en Syrië, kopieerde de 24 boeken van de Torah, Neviim en Ketoevim en vormde zo de Hebreeuwse bijbel Tenach.

Doorheen de voorbije 1.123 jaar kwam het boek terecht in de handen van verschillende mensen over heel de wereld. Uit de notities in de marges van de codex blijkt dat de bijbel rond het jaar 1000 toebehoorde aan een man in Jeruzalem, die het naliet aan zijn twee zonen. De man zou erop gestaan hebben dat het boek nooit verkocht werd.

Eigenaars van het boek

Dat gebeurde uiteindelijk wel. Circa eind dertiende eeuw was het boek in bezit van een synagoge in Makisin, een plek in het noorden van Syrië. In 1929 kwam de Joodse bijbel in de handen terecht van de Duitser Aron Freimann, een bibliofiel en boekverkoper uit het Duitse Frankfurt. Hij verkocht het boek op zijn beurt voor 350 pond aan de Britse verzamelaar David Solomon Sassoon, die in het Turkse Ankara woonde. Sassoon liet het boek opnieuw inbinden. Nadien kreeg het de naam Codex Sassoon.

In 1970 werd het boek verkocht op een veiling in Zürich, Zwitserland. Het pensioenfonds van de Britse spoorwegen kocht het voor 550.000 Zwitserse franc. Net geen twintig jaar later, in 1989, kocht de Syrisch-Libanese Jood Jaqui Safra de bijbel voor twee miljoen pond. Vandaag hoopt hij het historische boek te kunnen verkopen voor enkele tientallen miljoenen.

Het duurste boek ter wereld is op dit moment het heilige boek van de Mormonen, met een waarde van 35 miljoen dollar.