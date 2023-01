Zo zal nieuwe bib in Zingem eruitzien: “Focus ligt op jeugd en ontmoeting”

De Zingemse uitleendienst bevindt zich vandaag nog in de oude pastorie op de hoek van de Kwaad- en Kerkhofstraat in Zingem. De bib is een filiaal van de hoofdbibliotheek in Kruishoutem. De uitleendienst komt in het Administratief Centrum in de lokalen achter het onthaal. Die ruimte komt vrij door een herschikking van de kantoorruimte in het gebouw.