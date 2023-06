Yuiko Endo en Sigiswald Kuijken concerteren in Sint-Machutuskerk van Wannegem: “Gratis, maar breng taart of bubbels mee”

“Schoonheid enkel ‘s nachts voor korte tijd te zien, dus ik blijf wakker”: Koningin van de Nacht in bloei in kwekerij van cactusfa­naat Edmond (73)

Eén keer per jaar is Edmond Crombez (73) met geen stokken naar bed te krijgen: het is die ene nacht dat in zijn serre een paar uur de Koningin van de Nacht in bloei staat.