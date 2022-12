Wie zijn de verdienstelijke sportfiguren en sportverenigingen van het jaar?

KruisemDe sportraad gaat in samenwerking met het gemeentebestuur en de sportdienst op zoek naar de strafste sporters van het afgelopen jaar. Wie heeft individueel of in teamverband een bijzondere prestatie neergezet?

7 categorieën

De organisatie deelt de genomineerden op in zeven categorieën: de sportman, sportvrouw, sportjongere (geboren in 2007 of later), G-sporter (een persoon die door fysieke, verstandelijke of psychische functiestoornis niet volwaardig kan deelnemen aan het gebruikelijke sportaanbod), sportploeg, recreatieve sporter en tenslotte de sportverdienste. Dat is iemand die voor zijn of haar inzet voor het sportieve gebeuren binnen een Kruisemse vereniging wordt beloond.

Nu nomineren

De sportraad doet een oproep om kandidaten te nomineren. Iedereen die iemand kent, die voor één of andere trofee in aanmerking komt, kan die persoon of club doorgeven. Dat moet gebeuren uiterlijk vrijdag 6 januari 2023 in bij de voorzitter van de sportraad Sylvain Lamont, Hoogstraat 4 bus 3 in Kruishoutem, mail sylvain.lamont1@telenet.be. Nomineren kan ook via de gemeentelijke website https://kruisem.paddlecms.net/nomineer-jouw-sportfavoriet

