Wekelijkse markt wijkt uit voor Gulden Eifeesten en de kermis

Kruisem bereidt zich voor op grootste wieler­feest ooit: “Twee Ron­de-pri­meurs en drie fandorpen”

Verenigingen en inwoners van Kruisem maken zich klaar voor wat in de gemeente misschien wel de meest feestelijke Ronde van Vlaanderen tot nog toe kan worden. “We hebben dit jaar twee dikke primeurs en vieren dat in drie fandorpen”, klinkt het in de schaduw van de Schietsjampettermolen, één van de feestlocaties. Daar vernemen we wat er zondag allemaal te beleven valt.