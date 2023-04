WEER. Vanochtend kans op helder weer in Kruisem

Loopactie voor goede doel van Zingem naar Blankenber­ge werd een voltreffer

De loopactie die Adinda Vetsuypens (40) en Jens Pas (57) zaterdag organiseerden ten voordele van ‘Elke Zucht Telt’ is een succes geworden. Dankzij de deelnemende lopers en sponsors werd 3.700 euro verzameld. Ze vertrokken in hun thuisbasis Zingem om te eindigen in Blankenberge. “Toen de lopers na 70 kilometer de zee zagen, was dat een euforisch moment”, zegt Jens die het traject aflegde in een gocart.