WEER. Vanochtend kans op helder weer in Kruisem

RESTOTIP. Moriaans­hoofd Mullem, waar de chef een grillmas­ter is

’t Moriaanshoofd in Mullem is vooral bij wielrenners en wielertoeristen gekend als fietshotel. De zaak ligt vlak bij de N60, maar is toch helemaal omgeven door groen en beschikt ook over een gezellig restaurant. Zowat alles komt hier van de grill.