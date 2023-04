WEER. Redelijk helder weer in Kruisem vanochtend

Luminus wil drie windturbi­nes bouwen in De Prijkels: “We leveren bedrijven en gezinnen niet alleen stroom, maar laten ze ook participe­ren”

Energiemaatschappij Luminus wil drie windturbines bouwen in de industriezone ‘De Prijkels’ op de grens van Kruisem, Nazareth en Deinze. Het bedrijf dient in het najaar een omgevingsvergunningsaanvraag in en wil begin 2025 starten met de bouw van het windturbinepark. De stroom is bedoeld voor plaatselijke bedrijven en gezinnen. Zij kunnen in het project ‘Prijkelwind’ ook mee investeren.