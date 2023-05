WEER. Kans op overwegend bewolkt weer vanochtend in Kruisem

Zesdejaars sluiten ME­GA-pro­ject af met toneel en gezonde fuif in De Qubus

In evenementenhal De Qubus hebben 587 leerlingen van het zesde leerjaar in de regio hun MEGA-project afgesloten met de theatervoorstelling #SMART en een fruitsapfuif. Het project is een samenwerking tussen de stad Oudenaarde en gemeenten Kruisem, Wortegem-Petegem en Kluisbergen met verschillende hulpverleningsdiensten.