WEER. In Kruisem heldere ochtend

Eerbetoon aan Britse piloten die 79 jaar geleden crashten in Schelde­meer­sen: “Eén van de overlevers vluchtte per fiets naar De Ardennen”

Op de gemeentelijk begraafplaats in Zingem werd zondag een gedenkplaat onthuld ter nagedachtenis van zeven Britse piloten die precies 79 jaar geleden met hun Lancaster ND985 UM-W2 bommenwerper een dodelijke crash maakten in de Scheldemeersen in Zingem.